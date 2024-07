L’administration de l’ES Sétif vient d’arrêter définitivement la liste de ses joueurs pour la saison 2022/2023, apprend-on auprès du club.

«L’administration du club a fixé officiellement l’effectif qui défendra les couleurs du club pour la prochaine saison, composée de 25 joueurs dont 50 % porteront pour la première fois le maillot blanc et noir», a précisé le directeur sportif du club de Ain Fouara , Abdelkrim Bira , au terme de la réunion élargie tenue par le président du conseil d’administration de la société commerciale de l’ESS «Black Eagles», Nabil Gouasmia, lui, occupera le poste de directeur général , au siège du club en présence des membres du bureau directeur.

Selon la même source, «l’opération de renouvellement de la formation et le retard du démarrage de la préparation sont devenus habituels pour l’ESS et n’affectent point l’entrée en force du club dans la compétition».

«Des efforts considérables ont été faits pour assurer le bon démarrage de la nouvelle saison qui replacera le club sur la voie la compétition pour décrocher des titres», a-t-il ajouté. Nabil Gouasmia a indiqué, en outre, que l’administration de l’ESS commencera il ya une semaine l’officialisation des contrats avec les nouveaux joueurs dans la perspective de la préparation du déplacement pour le stage préparatoire, programmé à la fin de la semaine en cours dans les hauteurs de Djurdjura au complexe sportif de Tikdjda.La priorité actuellement est de bâtir une équipe compétitive cette saison, d'autant que l'effectif a été renouvelé à hauteur de 90%. Nous avons engagé 11 nouveaux joueurs selon les besoins définis, tout en préservant 8 éléments de l'équipe du précédent exercice. Nousavons promu 9 joueurs issus de la réserve, qui s'entraînent actuellement avec nous, dans l'objectif de préparer une équipe jeune et forte à court et moyen termes", a affirmé Reda Bendris lors d'une conférence de presse. Le premier responsable technique des Aigles Noir Reda Bendris s'exprimait en marge de la cérémonie de la présentation des joueurs de l'ESS, organisée au complexe sportif de Tikdjda en présence du Président directeur général de la formation de Setif Nabil.

F. Y.