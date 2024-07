Le skiffeur algérien Sid Ali Boudina, qui prend part à ses troisièmes olympiades, tentera mardi de se hisser en demi-finales de la spécialité à l'occasion de la quatrième journée des Jeux olympiques Paris 2024, alors que sa compatriote, la judokate Amina Belkadi fera son entrée en lice pour le compte des 16es de finale dans la catégorie (-63kg).

Déjà quart de finaliste à Rio (2016) et Tokyo (2020), Boudina (33 ans) possède l'expérience nécessaire pour franchir ce cap sur les eaux calmes du Stade nautique de Vares-sur-Marne, où il commence à trouver ses marques après être passé par le repêchage.

"Je me sens en grande forme par rapport à la première course. J'ai raté mes débuts, mais j'ai réussi à trouver l'énergie nécessaire pour aller chercher cette qualification en quarts de finale", a déclaré Boudina après avoir gagné sa série de repêchage avec un chrono (7 :10.23).

"Maintenant je vais essayer de bien récupérer et revoir ma course pour aborder ce quart de finale au top de ma forme. La prochaine course est très importante et je n'ai pas le droit à l'erreur pour passer en demi-finales", a-t-il ajouté. Versé dans le deuxième quart de finale, aux côtés de son coéquipier d'entrainement le champion d'Europe 2024, le Roumain Chiruta Mihai, le skiffeur algérien devra figurer dans les trois premières places pour arracher une qualification historique.

La quatrième journée de compétition des JO 2024, verra également l'entrée en lice de la judokate Amina Belkadi, qui défiera la Vénézuélienne, Anriquelis Barrios, pour le compte des 16es de finale dans la catégorie (-63kg).

Belkadi, qui a décroché haut la main sa qualification pour le rendez-vous de Paris, en se hissant parmi les 18 meilleurs de sa catégorie au ranking olympique, nourrit l'ambition de rééditer l'exploit de Soraya Haddad aux olympiades de Pékin en 2008, en visant une place sur le podium de sa catégorie. "Belkadi est déterminée à vivre pleinement son rêve olympique en visant le podium à Paris", a déclaré à l'APS le président de la fédération algérienne, Yacine Sillini. Deux autres athlètes algériens seront concernés par la journée de mardi. Il s'agit de la nageuse Nesrine Medjahed dans les séries du 100 m nage libre et le véliplanchiste, Ramy Boudrouma, dont les courses d'IQ Foil reprennent à Marseille. Après l'annulation des courses de la première journée, dimanche (absence du vent), Boudrouma entamera sa deuxième journée de compétition avec quatre courses au programme. Pour sa 15e participation aux joutes d'été, l'Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 août) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.