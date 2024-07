Le président de la Commission des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger du Conseil de la nation, Mohamed Amroune, a participé, hier, par visioconférence, à la réunion de la Conférence des présidents des Parlements africains, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La réunion a permis de "passer en revue les activités de la Conférence et de discuter des documents constitutifs de cette nouvelle instance qui s'ajoute aux mécanismes de coopération parlementaire africaine déjà en place", précise le communiqué.

Il a également été question du "renforcement de la coopération et de la coordination entre les présidents des instances législatives du continent", selon la même source.

Il s'agit aussi, à travers cette réunion, d'établir des relations étroites avec l'Union africaine et les organisations gouvernementales, non gouvernementales, parlementaires et de la société civile en vue de relever les défis communs et de mettre l'action commune au service du développement de l'Afrique et de ses peuples, conclut le communiqué.