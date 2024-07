La wilaya de Mascara prévoit une production de plus de 1,4 million de quintaux de pomme de terre, au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris, lundi, du directeur des Services Agricoles Mohamed Amine Djebiri.

M. Djebiri a indiqué qu'une opération de collecte de ce produit a été lancée, prévoyant une production estimée à plus de 1,3 million de quintaux de pomme de terre de consommation et plus de 133.000 quintaux de pomme de terre de semences, avec une prévision pouvant atteindre un rendement compris entre 250 et 290 quintaux l'hectare, selon les données de l'antenne de la délégation agricole.a

Au cours de cette saison agricole, plus de 5.500 hectares de terres réservées à la pomme de terre de saison ont été emblavés, dont 534 ha destinés à la production de semences, selon la même source.

Le même responsable prévoit une "augmentation" de la production de pomme de terre saisonnière, par rapport à celle de la dernière campagne agricole, au cours de laquelle près de 1,3 million de quintaux de pomme de terre ont été produits, imputant cette hausse à l'extension de la superficie consacrée à cette culture stratégique.

Afin de développer la filière de la pomme de terre, lors la saison agricole prochaine, la chambre de l'agriculture de la wilaya a lancé, récemment, en coordination avec la direction des services agricoles et le Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre, ainsi que la fédération des producteurs de pomme de terre de la wilaya, un programme de travail comprenant l'organisation de l'opération de récolte et de stockage de "grandes quantités" dans les chambres froides dont dispose la wilaya.

La culture de pomme de terre non saisonnière est répandue dans les régions du sud-ouest de la wilaya de Mascara, à l'instar des communes de Ghriss, Froha, Maoussa, Sidi Kada, Hachem et Sidi Boussaïd, où la direction des services agricoles dénombre plus d'un millier d'agriculteurs affiliés à cette culture.