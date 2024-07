Une formation spécialisée en systèmes et réseaux de cybersécurité couronnée d’un diplôme de technicien supérieur a été introduite à l’offre de formation professionnelle dans la wilaya de Sétif pour la session d’octobre 2024, apprend-on dimanche de la direction locale du secteur.

Selon M. Naïm Chelil, responsable de la cellule de communication de cette direction, cette nouvelle formation proposée à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) "Kacem Cherif" s’inscrit dans le cadre de la focalisation sur les spécialités qui servent l’économie nationale et suscitent l’intérêt des jeunes, dont les nouvelles technologies de l’information ainsi que la diversification de l’offre, notamment dans les spécialités scientifiques et des technologies modernes.

Cette nouvelle spécialité s’ajoute à plus de 500 autres spécialités proposées par les centres et instituts de formation professionnelle des 60 communes de la wilaya, a indiqué M. Chelil qui a souligné que l’ouverture des spécialités vise à adapter la formation aux exigences du développement local et à former une main d’œuvre qualifiée qui trouve sa place sur le marché de l’emploi.

En prévision de la prochaine session du 6 octobre, plus de 14.091 postes pédagogiques sont offerts dans les divers modes de formation, selon la même source.

Pas moins de 19 conventions ont été signées au cours du premier semestre de l’année en cours avec des établissements économiques et sociaux et des directions de wilaya pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés du secteur, a rappelé la même source.

Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya compte 54 établissements d’une capacité globale de 12.328 postes dont 5 INSFP, 28 CFPA et 17 établissements privés, a-t-on indiqué à la direction du secteur.