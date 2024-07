Le Centre culturel de la zaouïa Taïbia à Haï Sidi Hasni d'Oran abritera, lundi, son Colloque annuel, qui débattra du rôle des zaouïas dans la formation de l'identité culturelle en Algérie, avec la participation d'universitaires et chercheurs de plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris, dimanche, du président du comité scientifique du Colloque Dr Larbi Bouâmama.

Ce Colloque annuel, organisé en collaboration avec l'équipe de recherche dans la culture et la communication de l'Université Abdelhamid-Ibn Badis de Mostaganem traitera de quatre axes, à savoir "les zaouïas comme institutions culturelles et sociales, leur rôle dans la prise de conscience religieuse, culturelle et nationale", "les zaouïas et la formation des symboliques historiques" et "les zaouïas dans la wilaya d'Oran, ses savants, ses sites" et "la vision stratégique des zaouïas pour renforcer leur rôle religieux et culturel".

Selon le président du comité scientifique de ce Colloque annuel de la zaouïa Taïbia, 9 interventions sont programmées, animées par des universitaires et des chercheurs des universités de Mostaganem, Médéa, Chlef, Oran 1, El Bayadh, du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran et de la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Mascara.

Le Colloque annuel de la zaouïa Taïbia avait débattu, l'année dernière, le thème des "mawassim culturels populaires en Algérie... rôles et significations symboliques".