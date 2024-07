Une mission médicale composée de 13 chirurgiens, envoyée dans les territoires palestiniens dans le cadre d'une initiative du bureau d'Oran de l'Association des Oulémas musulmans algériens, a pu réaliser 250 opérations chirurgicales et des centaines de consultations au niveau de l'hôpital indonésien situé dans le nord de Ghaza, en Palestine, a indiqué le chef de la délégation médicale, le Dr Baradei Mebarek.

M. Baradei, également chef du bureau d'Oran de l'Association des Oulémas musulmans algériens et membre national de l'International Relief Committee, a déclaré à l'APS que la mission a rejoint Ghaza, le 1er juillet, avant de rentrer au pays, le 25 juillet, précisant qu'elle est composée de 13 chirurgiens de diverses spécialités originaires d'Oran et d'autres wilayas.

Malgré les conditions difficiles et les risques encourus, M. Baradei a estimé que " la mission a été un succès ", considérant qu'il s'agit de l'expression du soutien du peuple algérien au peuple palestinien frère et une confirmation de la position de l'Etat algérien, qui soutient les causes justes et appuie les populations vulnérables.

La même source a ajouté que la délégation algérienne a décidé de se porter volontaire et de prendre en charge elle-même les frais de voyage et d'hébergement, en signe de solidarité avec les frères palestiniens.

M. Baradei a indiqué que cette mission ne sera pas la dernière, puisque l'Association des Oulémas musulmans algériens compte en organiser d'autres.

Concernant les dons, il a souligné que la même association veille à les faire parvenir aux territoires palestiniens.