Le typhon Gaemi, le troisième de l'année, a provoqué lundi des inondations et des dégâts dans plusieurs régions chinoises, notamment dans la province du Fujian (est) et la province du Liaoning (nord-est), au moment où Pékin, la capitale, a activé une réponse d'urgence de niveau IV aux inondations, selon des médias locaux.

Le typhon a affecté 766.900 habitants dans la province du Fujian, causant des pertes économiques directes supérieures à 1,6 milliard de yuans (environ 224,35 millions de dollars).

La situation fera l'objet d'une évaluation plus approfondie, a déclaré le bureau provincial de la prévention et du contrôle des inondations, ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée jusqu'à présent.

Dimanche matin, le Fujian avait déjà évacué 312.700 personnes des zones sinistrées, et envoyé 2.763 équipes de secours comprenant 69.400 personnes et 15.600 articles d'équipement pour effectuer des opérations de sauvetage d'urgence.

Le typhon a entraîné de fortes pluies dans de nombreux endroits au Fujian, avec 17 rivières ayant connu une crue entre jeudi et dimanche.

Toutes les pannes du réseau électrique causées par le typhon ont été résolues et le réseau de télécommunications reste stable.

Le typhon Gaemi a également apporté de fortes pluies au Liaoning, provoquant une montée des eaux dans 17 rivières et plus de 60 réservoirs de la province.

Lundi matin, près de 60.000 habitants avaient été mis en sécurité, selon le centre provincial de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse.

Ce même centre a émis, tôt lundi, une alerte orange pour Dandong, ville frontalière située sur la rive nord-ouest du fleuve Yalu, et a élevé le niveau d'intervention d'urgence en cas d'inondation au niveau II.

La capitale chinoise, Pékin, a activé lundi une réponse d'urgence de niveau IV aux inondations, selon le Centre municipal du contrôle des inondations et de la lutte contre la sécheresse.

L'Observatoire météorologique de Pékin a également émis une alerte bleue aux fortes pluies. La ville devrait connaître des averses et des pluies torrentielles de lundi soir à mardi soir, avec des précipitations horaires dépassant 30 mm dans certaines zones. Dans certaines parties des arrondissements de Huairou, de Miyun, de Fangshan et de Mentougou, les précipitations cumulées devraient dépasser 100 mm.

La pluie rendra les routes glissantes et réduira la visibilité, tandis que des précipitations localisées intenses augmenteront la probabilité d'inondations dans les zones de basse altitude.

Les habitants ont été appelés à prendre des précautions contre la foudre et la pluie, et à éviter de traverser des zones inondées lorsqu'ils pratiquent des activités de plein air, a indiqué un prévisionniste en chef de l'Observatoire météorologique municipal, Zhang Linna, cité par l'agence Chine Nouvelle.

La Chine dispose d'un système de réponse d'urgence à quatre niveaux pour le contrôle des inondations, le niveau I étant la réponse la plus urgente, et d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.