La Directrice centrale du suivi et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Farah Mekideche, a indiqué que la valeur des exportations algériennes des produits alimentaires avait atteint, en 2023, près de 400 millions usd.

Intervenant sur les ondes de la Chaine 1 de la Radio nationale, la responsable a fait savoir que "l’Algérie avait exporté l’équivalent de 397 millions usd de produits alimentaires, au cours de l’année écoulée", et ce grâce à "la nouvelle politique nationale qui soutient l’investissement dans des secteurs, autrefois dominés par l’importation".

"L’Algérie a pu, également, augmenter le volume de ses exportations hors hydrocarbures, grâce à l’amélioration de son climat d’investissement au cours de ces 4 dernières années, et à la politique clairvoyante adoptée en matière de gestion du commerce extérieur", outre l’encouragement des initiatives et leur accompagnement par l'Etat, et la numérisation des différents secteurs, ayant permis de maitriser les mécanismes et les chiffres", a ajouté l’intervenante.

Pour Mme Mekideche, "Ces indicateurs positifs renforcent la confiance en la capacité des entreprises algériennes a changé la donne traditionnelle basée sur l’importation, en s'orientant davantage vers l’exportation", affirmant que le ministère accompagnera et soutiendra tous les secteurs, notamment les secteurs prometteurs",