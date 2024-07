Près de 3.800 logements toutes formules confondues ont été raccordés aux réseaux d'électricité et de gaz au courant du mois de juillet, dans différentes zones d'habitation relevant de la wilaya de Constantine, a indiqué lundi le directeur de distribution de l'électricité et du gaz d'Ali Mendjeli.

La plus grande partie de ce nombre global, soit 3.074 foyers, inscrits au titre de l'exercice 2024, est implantée dans divers sites de la circonscription administrative Ali Mendjeli dont 2.260 logements publics locatifs (LPL), 614 logements promotionnels aidés (LPA) et 200 unités location-vente de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), a précisé à l'APS Tahar Bezghoud.

Pour ce qui est des 686 habitations restantes, elles sont réparties sur les communes d'El Khroub et d'Ouled Rahmoune, a ajouté M. Bezghoud soulignant que 400 foyers sont situés dans la localité de Bounouara et 100 à El Guerah, dans la commune d'Ouled Rahmoune, alors que 100 autres sont implantés dans la ville Massinissa et 86 à la localité de Salah Derradji (El Khroub).

La concrétisation de ces nouvelles opérations a consisté en l'installation d'un réseau global de 46,2 km de lignes électriques de moyenne et basse tensions ainsi que 9 km de gaz naturel, a révélé, M. Bezghoud, ajoutant que ces opérations ont nécessité 230 millions DA, a-t-il fait savoir.

Il est à noter que la direction de distribution de l'électricité et du gaz d'Ali Mendjeli couvre actuellement cinq (5) communes (Aïn Abid, El Khroub, Aïn Smara, Ouled Rahmoune et Ben Badis) en plus de la circonscription administrative Ali Mendjeli.