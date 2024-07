La construction de 1.500 logements publics locatifs (LPL), inscrits au titre du programme de l'année 2024, sera "bientôt" entamée, a indiqué, lundi, le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Riad Abdelaziz.

Le lancement des travaux sera effectué "au cours des mois d'août et de septembre prochains" à travers 11 communes de la wilaya de Khenchela, "après l'identification par les services de l'OPGI des entreprises chargées de la réalisation, et le choix des terrains devant accueillir cet important quota", a indiqué le même responsable à l'APS.

M. Abdelaziz a également précisé, à ce propos, que cet ensemble de logements est prévu dans les communes de Khenchela (600 unités), de Kaïs (150), d'El Mahmel (130), de Chechar et d'Ouled Rechache (240), de Bouhmama et d'El Hamma (200), de Baghaï et de Taouzianet (100), d'Ensigha et de Tamza (80).

Ajoutant que l'enveloppe financière allouée à ce projet de 1.500 LPL, y compris les VRD (voirie et réseaux divers), est estimée à 5,25 milliards de dinars, le même responsable a indiqué que les délais de réalisation de cet ensemble de logements varient "entre 14 et 18 mois".

Pour rappel, plus de 4.300 logements relevant des différentes formules d'habitat ont été distribués dans la wilaya de Khenchela au cours du mois de juillet en cours, dont 1.978 LPL et 559 logements promotionnels aidés (LPA), en plus de 1.500 aides à l'habitat rural et 300 lots de terrain à bâtir dans le cadre des lotissements sociaux.