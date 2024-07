Le groupe Sonatrach a annoncé, dimanche dans un communiqué, la remise en service totale de la station de dessalement de Chatt El Hilal à Beni Saf (Aïn Témouchent), à peine deux semaines après son arrêt suite à un incendie.

La station a retrouvé sa pleine capacité de production de 200.000 mètres cubes/jour "en un temps record" grâce aux efforts de l'Algerian Energy Company (AEC) (filiale du groupe Sonatrach), qui était parvenue à remettre partiellement en service la station (100.000 mètres cubes/jour) 48 heures après l'incendie survenu le 16 juillet, précise le communiqué.

Ce résultat a été obtenu grâce aux mesures prises par la cellule de crise mise en place au niveau du site du sinistre et aux décisions prises séance tenante par le PDG du groupe Sonatrach, souligne la même source.

Parmi ces décisions, le communiqué cite la mobilisations de tous les moyens logistiques et techniques pour la remise en service de la station à travers une équipe intégrée regroupant différentes filiales du groupe, dont la Société de maintenance industrielle d'Arzew (SOMIZ), l'Entreprise nationale de grands travaux pétroliers (GTP) et l'Activité liquéfaction-séparation de Sonatrach (LQS), et les équipes de l'AEC, qui ont travaillé sans arrêt jusqu'à la remise en service de la station, précise le communiqué.

Le groupe a assuré qu'il "veille sans relâche au bon fonctionnement de toutes les stations de dessalement relevant de l'AEC afin de garantir un service public continu et de renforcer la sécurité hydrique de l'Algérie".

La remise en service totale intervient après la visite d'inspection effectuée par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, en compagnie du PDG de l'AEC, le 25 juillet 2024 à la station de Chatt El Hilal.