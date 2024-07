Trois réseaux criminels composés de 26 individus spécialisés dans le trafic de drogues et de psychotropes ont été récemment démantelés à travers plusieurs wilayas et plus de 340.000 comprimés psychotropes et plus de 2 kg de cocaïne ont été saisis, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La première opération, menée par le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS), a permis de "déjouer une tentative de faire entrer une importante quantité de psychotropes du sud du pays vers Alger" et s'est soldée par "la saisie de 340.180 comprimés de +Prégabaline+ et l'arrestation de sept (7) membres du réseau criminel", précise le communiqué.

La deuxième opération a permis de "mettre fin aux activités d'un réseau criminel composé de 17 individus, dont une femme, activant sur l'axe Alger-Blida-Tipasa, et de saisir 1.750 comprimés d'ecstasy", ajoute la même source.

Menée au niveau de la daïra de Bir El Ater (Tébessa), la troisième opération a permis de "saisir plus de 2 kg de cocaïne et d'arrêter deux suspects", conclut le communiqué.