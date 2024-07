Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Staoueli relevant de la section territoriale de la GN de Zéralda (Alger) ont mis fin à l'activité d'une bande criminelle versée dans le vol de véhicules et leur revente en pièces détachées, indique dimanche un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, les éléments de la brigade territoriale de la GN de Staoueli relevant de la section territoriale de la GN de Zéralda ont mis fin à l'activité d'une bande criminelle versée dans le vol de véhicules et leur revente en pièces détachées", précise le communiqué.

L'opération intervient suite à "un appel téléphonique signalant le vol d'un camion de marque +Chery+ équipé d'un dispositif GPS, et dès la réception de la plainte, ses éléments ont lancé l'enquête sur l'affaire et intensifié les investigations, ce qui a permis de localiser le camion qui a été transporté dans une wilaya voisine pour être démonté par un mécanicien".

Après avoir localisé le site, "le premier suspect a été arrêté", a ajouté le communiqué, indiquant que "le suspect faisait l'objet de mandats d'arrêt pour vol de véhicules et faux et usage de faux. L'interrogatoire et les opérations de perquisition ont conduit à l'arrestation des autres membres du réseau", souligne la même source.

L'opération s'est soldée par l'arrestation de trois individus et la récupération d'un véhicule, ainsi que la saisie de divers outils utilisés dans les opérations de vol et de contrefaçon, outre des clés spéciales pour faire démarrer des véhicules de différentes marques.

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes, selon le même communiqué.