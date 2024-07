Six (6) personnes sont décédées et 258 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan de la Protection civile.

Les secours de la Protection civile ont, par ailleurs, procédé à 914 interventions pour le sauvetage de 653 personnes d'une noyade certaine, dont 225 prises en charge sur les lieux et les autres évacuées vers les hôpitaux, déplorant le décès d'un enfant, âgé de 9 ans dans une retenue collinaire au lieu dit Mazraa Si Yahia, daïra de Ain Tadles (Mostaganem).

Dans la wilaya de Bejaïa, une conduite principale de gaz de ville a explosé au lieu dit Bouaziz, daïra de Tazmalt, causant des brulures de 3e degrés à une personne.

Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus, pour l'extinction de 3 incendies urbains et divers à Alger (2 incendies) et Souk Ahras (1 incendie).

S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêts, les agents de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 32 incendies, dont 05 incendies de forêts, 03 incendies de maquis, 07 de broussailles, 07 de récoltes, 06 de botte de foin, 04 arbres fruitiers et 01 incendie de palmiers.

Tiaret : quatre morts et un blessé dans un accident de la route (Protection civile)

Quatre personnes sont mortes et une autre a été blessée dans un accident de la route, survenu lundi dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L'accident s'est produit suite à une collision entre un camion et un véhicule touristique, non loin du village de Tasselmet, dans la commune de Sabaine, au niveau de la RN 4 dans son tronçon reliant les villes de Tiaret et Tissemsilt, causant trois morts, sur place, et un quatrième lors de son transfert à l'hôpital, en plus d'un blessé.

Les éléments du poste avancé de la Protection civile de la daïra de Dahmouni, soutenus par des éléments des unités secondaires de Mahdia et la principale de Tiaret sont intervenus pour déposer les corps des victimes, âgées entre 32 et 62 ans, à la morgue de l'hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret et transféré le blessé vers les urgences de cet établissement hospitalier.

Les services compétents de la Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.