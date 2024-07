La Jeunesse Sportive de Kabylie, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a entamé dimanche matin à Aïn Bénian (Alger-ouest) son deuxième stage bloqué, dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison 2024-2025.

Un regroupement qui se poursuivra jusqu'au 12 août prochain à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger (ESHRA) et sous la direction du nouvel entraîneur en chef, Abdelhak Benchikha.

Le premier stage des Canaris s'était déroulé du 15 au 26 juillet, dans le nouveau stade de Tizi-Ouzou, et il a été ponctué par un match d'application entre les joueurs.

La préparation de la JSK se déroule en présence de huit nouvelles recrues, à savoir : le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine Madani, Mohamed Réda Hamidi et Idir Mokeddem, ainsi que le milieu de terrain Aïmen Lahmeri et l'attaquant Lounas Adjout.

L'effectif des Canaris compte également deux joueurs étrangers parmi les nouvelles recrues, en l'occurrence le milieu de terrain malien Sadio Kanouté et le milieu de terrain sénégalais Babacar Sarr.

Pour libérer des licences au profit de ces nouvelles recrues, la Direction du club a dû se séparer de certains éléments au cours des derniers jours, notamment, le gardien de but Fouad Zegrar, les défenseurs Oussama Gatal et Rafik Mendes, ainsi que l'attaquant Faïk Amrane.

Des joueurs ayant emboîté le pas à l'attaquant Dadi Mouaki, au milieu de terrain Mohamed Réda Boumechra, et au du défenseur central Badreddine Souyad, préalablement partis.

Lors de la saison écoulée, la JSK s'était contentée de la 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC, avec 42 points pour chaque club.