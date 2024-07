Le champion d'Algérie de football 2023-2024 le MC Alger, a annoncé dimanche avoir trouvé un accord avec l'Espérance de Tunis, pour le transfert du milieu offensif Youcef Belaïli, une saison après son arrivée.

" La direction du MCA annonce le départ officiel de Youcef Belaïli, après une saison passée sous les couleurs du Doyen. Le club a trouvé un accord avec l'ES Tunis pour le transfert du joueur, alors qu'il lui restait une saison de contrat jusqu'en 2025", a indiqué le Mouloudia dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

L'international algérien de 32 ans (54 sélections/ 9 buts), avait rejoint le MCA en août 2023 pour un contrat de deux saisons, dans un transfert libre après la résiliation de son contrat avec l'AC Ajaccio (Ligue 2/ France).

L'enfant d'Oran a largement contribué au titre de champion remporté par le MCA, après 14 ans de disette, terminant co-meilleur buteur de la saison 2023-2024 avec 14 buts, en compagnie de l'attaquant de l'USM Alger Ismaïl Belkacemi. Il a terminé meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes.

" L'EST était le seul club à se manifester en formulant une offre pour s'attacher les services de Belaïli. La direction le remercie pour tout ce qu'il a donné à l'équipe et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière", conclut le communiqué.

Belaïli s'apprête à signer son troisième passage chez l'EST, après un premier entre 2012 et 2014, et un deuxième lors de la saison 2018-2019, remportant notamment deux Ligues des champions d'Afrique (2018 et 2019).

Outre Belaïli, le vieux club de la capitale a décidé de se passer des services d'autres joueurs à l'image de l'ancien international Djamel Benlamri, des milieux de terrain Khalid Dahamni et Ammar El-Orfi, et du gardien de but Oussama Litim.

En matière de recrutement, le club algérois a assuré jusque-là l'arrivée de quatre joueurs : le gardien de but Toufik Moussaoui (ex-Paradou AC), le défenseur ivoirien Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol d'Abobo/ Côte d'Ivoire), et les deux milieux de terrain: Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca) et l'Ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior Zunon (ex-FC Azam/ Tanzanie).

Avant de débuter la défense de leur titre, les Algérois, qui se trouvent actuellement en stage à l'étranger, entameront la nouvelle saison en disputant le 1er tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique face aux Libériens de Watanga FC. Les "Vert et Rouge" joueront le match aller en déplacement (16-18 août) avant d'accueillir leur adversaire en Algérie (23-25 août).

Sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire, le MCA a terminé largement en tête du championnat avec 65 points, à douze longueurs de son dauphin le CRB (53 pts), échouant à réaliser le doublé, après sa défaite en finale de la Coupe d'Algérie 2024 face au CR Belouizdad (0-1).