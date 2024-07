L'ailier gauche algérien d'Al-Masry SC (Div.1 égyptienne) Ghiles Guenaoui est devenu la cinquième recrue de l'USM Alger (Ligue 1 Mobilis) lors du mecrato estival, a annoncé dimanche le club algérois sur sa page officielle facebook.

Reprise de l'entraînement de l'USMA au stade Nelson-Mandela

L'USM Alger a entamé les préparatifs, en vue de la nouvelle saison de la Ligue 1 Mobilis de football 2024-2025, en effectuant sa première séance samedi après-midi sur le terrain annexe du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), a indiqué le club algérois dans un communiqué.

Sous la houlette du nouvel entraîneur tunisien Nabil Maâloul, les "Rouge et Noir" poursuivront leur préparation pour quelques semaines à Alger, avant de s'envoler pour un stage à l'étranger en août prochain.

En matière de recrutement, l'USMA est l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, puisque le club de Soustara a engagé jusque-là quatre joueurs : les défenseurs Lyes Chetti et le Congolais Kévin Mondeko, et les milieux offensifs Houssam-Eddine Ghacha et le Congolais Glody Likonza (ex-TP Mazembe). L'ailier gauche algérien d'Al-Masry SC (Div.1 égyptienne) Ghiles Guenaoui, devrait être la cinquième recrue estivale de l'USMA.

Côté départs, le club algérois a accordé un bon de sortie à ses deux défenseurs centraux : Zinédine Belaïd et Abdessamed Bounacer, qui se sont engagés respectivement avec Saint-Trond (Belgique) et Al-Sadd SC (Qatar).

L'USMA a bouclé la saison 2023-2024 à la 4e place avec 49 points, loin derrière le champion le MC Alger (65 pts), sacré pour la 8e fois de son histoire, après 14 ans de disette.

L'USMA représentera l'Algérie à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF en compagnie du CS Constantine, 3e au classement final du précédent exercice.

Exemptée du 1er tour préliminaire, l'USMA affrontera au 2e tour préliminaire le vainqueur de la double confrontation entre Jamus FC du Soudan du Sud et le Stade tunisien de Tunisie.

Le match aller se jouera en déplacement pour le représentant algérien (13-15 septembre ) et la manche retour au stade 5 juillet (20-22 septembre 2024).