La gymnaste algérienne Kaylia Nemour s'est qualifiée à la finale des barres asymétriques des Jeux olympiques 2024 de Paris, dimanche à l'Arena de Bercy.

La gymnaste algérienne Kaylia Nemour a réussi ses débuts aux Jeux olympiques de Paris-2024, en se hissant brillamment en finale des barres asymétriques, lors des qualifications de la gymnastique artistique (dames), qui se poursuivent ce dimanche à l'aréna de Bercy.

Engagée dans la deuxième subdivision, aux côtés des stars de la discipline, dont l'Américaine Simone Biles, l'Algérienne de 17 ans a entamé sa rotation par un superbe passage aux barres asymétriques, avec un enchaînement parfaitement exécuté, qui lui a permis de terminer largement en tête, avec un total de 15.600 (7.100 de note de difficulté, 8.500 d'exécution).

"C'était assez stressant, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Commencer par les barres représente beaucoup de pression, car c'est mon agrès. Mais je suis contente, car finalement, ça s'est super bien passé. En plus, il reste une semaine avant la finale. Je dispose donc d'assez de temps pour m'améliorer", a réagi Kaylia Nemour en zone mixte.

Avec un total de 15.600, Nemour est première au classement provisoire et le restera très certainement à l'issue des qualifications. Sa principale rivale, la Chinoise Qiu Qiyuan, championne du monde en 2023, est deuxième provisoire avec 15.060 points.

"Je redoutais un peu mes débuts aux barres, car ça ne s'était pas très bien passé pour moi aux Internationaux de France. Et surtout, l'ambiance de la salle. Elle est trop grande, avec beaucoup de monde. Je n'étais pas du tout rassurée", a-t-elle avoué. "Par la suite, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde derrière moi et cela m'a redonné confiance. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent au quotidien" a-t-elle tenu à faire savoir.

Nemour, qui rêve de décrocher la première médaille de la gymnastique algérienne, devrait également participer à la finale du concours général individuel (55.966 points, 24 gymnastes qualifiées) et au saut.

"J'ai tourné avec les meilleures, particulièrement les Américaines et les Chinoises. Pour l'instant, j'ai trois Américaines devant moi, donc une déjà qui ne pourra pas faire la finale (ndlr : maximum deux gymnastes par pays en finale). C'est fou. Je peux encore améliorer des choses en quatre jours", a-t-elle estimé.

Dans les autres agrès, la pépite algérienne a réussi à sortir pour la première fois en compétition au saut son Yurchenko double vrilles, qu'elle préparait depuis quelques mois avec une belle note de 14.000, avant de commettre quelques erreurs au sol (13.160 points) et à la poutre (13.200 points).

"Je suis un peu déçue, car la poutre avait vraiment bien démarré. Ce sont des choses que je peux améliorer. Je vais tout faire pour faire le meilleur classement possible", a cependant assuré la jeune gymnaste algérienne.

Les qualifications de la gymnastique artistique (dames) se poursuivent ce dimanche à Bercy, avec les passages des subdivisons (3, 4 et 5) jusqu'à 20h00 (heure algérienne).