Le cavalier Brahim Aït Lounis du club hippique Jeunesse sportive de Tixeraïne a remporté le titre du championnat d'Algérie de saut d'obstacles, à l'issue des finales disputées, samedi soir en nocturne au centre équestre "Etrier Oranais" d'Es-Senia à Oran.

Brahim Aït Lounis et sa monture "Bonnie Montagne" se sont classés à la première place avec un sans-faute sur des obstacles de 1,40 mètre, devant Allali Sid-Ali du club hippique de Bordj El Kiffan montant "Dinars El Dhem" et Remili Fares Najib du club équestre "Etrier Oranais " enfourchant "Eglantine de Motty".

Chez les juniors, sur des obstacles de 1,25 mètre, le titre national est revenu au jeune cavalier Benaïssa Moulay Driss montant "Daktari" de la formation équestre "El-Moughit" d'Oran, tandis que chez les cadets sur des obstacles de 1,15 mètre le titre est revenu au jeune cavalier Guerfi Koceila de la ferme équestre Ouled Fayet d'Alger enfourchant "Silvana".

Trois épreuves finales se sont déroulées lors de cette manifestation, sur des obstacles de 1,15 mètre pour les cadets, 1,25 mètre chez les juniors et 1,40 mètre pour les seniors, gratifiant les fans des sports équestres d'un beau spectacle. Cet événement sportif, jugé d'un niveau technique appréciable, selon les spécialistes présents, a drainé une grande foule venue de tous les coins du pays pour suivre avec intérêt et admiration, jusqu'à une heure tardive, les prestations des cavaliers et de leurs montures, offrant un beau spectacle aux mordus de l'équitation. Cette phase finale du championnat national de saut d'obstacles, organisée durant trois jours par la Fédération équestre algérienne, en collaboration avec le club équestre "Etrier Oranais", a enregistré la participation de plus de 150 cavaliers et cavalières dans les catégories cadets, juniors et seniors de 25 clubs du pays. Les lauréats ont reçu des trophées et des médailles, lors d'une cérémonie de clôture, en présence du président de la Fédération équestre algérienne, Zoheir Remili, et de représentants de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) d'Oran.