Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a abattu, samedi, trois terroristes dans la localité de Tachta Zougagha, daïra d'El Attaf (Aïn Defla), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage au niveau de la localité de Tachta Zougagha, daïra d'El Attaf, Secteur Militaire de Aïn Defla en 1e Région Militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, hier 27 juillet 2024, trois (03) terroristes dangereux, en l'occurrence le terroriste Debar Boumediene, le terroriste Hamneche Ibrahim et le terroriste Alali Mohamed", précise le communiqué.

Cette opération a permis la récupération de "deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (05) chargeurs, une quantité de munitions et divers objets".