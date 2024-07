Une délégation d'affaires mauritanienne se trouve actuellement en Algérie pour explorer les possibilités de coopération et de partenariat avec des entreprises algériennes dans le secteur agricole, notamment dans l'industrie des équipements agricoles, a appris l'APS auprès de la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), qui est à l'initiative de cette visite.

Conduite par la Directrice générale adjointe de La Mauritanienne des produits d'élevage, relevant du ministère mauritanien de l'Elevage, Teslem Cheikh Bourweiss, la délégation est composée de représentants de plusieurs entreprises mauritaniennes publiques et privées.

Au cours de cette visite de dix jours, entamée mardi, une séance de travail a été organisée entre la délégation et les responsables et cadres de la CIPA, à leur tête son président, Abdelwahab Ziani, pour discuter de la possibilité d'exporter vers la Mauritanie des équipements agricoles et électriques fabriqués en Algérie et destinés aux laiteries, aux abattoirs industriels et aux parcs animaliers, a déclaré à l'APS Samira Djafri, conseillère à la CIPA. La délégation mauritanienne s'intéresse également à la coopération avec des opérateurs algériens dans les domaines de l'emballage et de la production d'aliments pour animaux d'élevage, de compléments alimentaires pour animaux et de médicaments vétérinaires, selon Mme Djafri, qui a mis en avant "la solidité et la profondeur des relations historiques, culturelles et sociales entre l'Algérie et la Mauritanie, renforcées ces dernières années par la coopération dans différents domaines, notamment économique et commercial, avec des échanges en plein essor". De son côté, la Directrice générale adjointe de La Mauritanienne des produits d'élevage a souligné l'importance de cette visite, qui a vocation, a-t-elle dit, à "renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays" et à "nous permettre de bénéficier des grands progrès réalisés récemment par l'Algérie dans plusieurs secteurs industriels".

Pour sa part, l'expert mauritanien en cultures fourragères au sein de La Mauritanienne des produits d'élevage, Mohamed El Abdi, a fait savoir que cette visite était l'occasion de visiter plusieurs usines algériennes et de bénéficier de l'expertise algérienne dans les industries agricoles.