Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a présidé, samedi, la cérémonie de clôture du concours national AgriTech Challenge 2024, lors de laquelle il a remis les prix aux quatre lauréats, a indiqué un communiqué du ministère.

Ce concours, précise le communiqué, s'inscrit dans le cadre du programme "Développement de l'innovation dans l'agrobusiness en Algérie (Innov-Agro)", piloté par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, en partenariat avec l'Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le Développement (BMZ), et mis en œuvre par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Sur 278 inscrits via la plateforme numérique Agritech.dz, lancée le 3 juin 2024, 12 porteurs et porteuses de projets ont été sélectionnés pour suivre des sessions de formation à distance et en présentiel animées par des experts internationaux autour de quatre principales thématiques liées à l'introduction des nouvelles technologies dans la traçabilité des produits agricoles et agroalimentaires, dans la maîtrise des maladies des plantes, dans l'agriculture et la gestion de l'eau d'irrigation et dans l'agriculture hors sol (hydroponie), selon les explications du ministère.

Les quatre lauréats sont les start-up Qfarming, AirCrop, Gardens of Babylon et TerraLINK.

Cet événement traduit les efforts consentis pour encourager l'innovation technologique dans le domaine agricole en Algérie.

L'innovation technologique dans le secteur agricole constitue une part importante des stratégies de développement durable en Algérie. Elle confirme l'engagement du Gouvernement à soutenir les projets innovants qui ont vocation à améliorer la productivité agricole et à renforcer la sécurité alimentaire dans le pays, conclut la source.