Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, samedi à Alger, que 316.075 nouveaux bacheliers avaient effectué leurs préinscriptions, soit plus de 77% du total des titulaires du Baccalauréat de l'année 2024.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la Conférence nationale des universités, M. Baddari a indiqué que "392.480 étudiants ont accédé à la plateforme et validé la charte électronique du ministère, soit plus de 95% des nouveaux bacheliers, sachant que les inscriptions se poursuivent tout au long de la journée de samedi", relevant que "la plateforme d'enseignement de la langue anglaise compte 410.099 inscrits".

Les inscriptions des nouveaux bacheliers seront validées entre le 28 et le 30 juillet et les résultats de l'orientation seront annoncés le 6 août. Les étudiants devront ensuite s'acquitter des droits d'inscription entre le 10 et le 15 août.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que le bilan de l'année universitaire 2023/2024 avait été positif dans plusieurs domaines, notamment "dans l'entrepreneuriat avec la formation de 200.000 étudiants et la création de 117 incubateurs d'affaires, de 107 centres de développement de l'entrepreneuriat et de 55 maisons de l'intelligence artificielle". Il a également cité le domaine de la numérisation avec, a-t-il dit, "la création de 60 plateformes numériques et la généralisation du système +PROGRES+".

Concernant la préparation de l'année universitaire 2024-2025, M. Baddari a précisé qu'une réflexion sera menée pour "adapter l'enseignement aux exigences de l'époque et renforcer ainsi le processus de passage de l'université classique à l'université de quatrième génération".