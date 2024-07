Le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Larbi Merzouk a exprimé, samedi à Tissemsilt, sa satisfaction du rythme de déroulement des projets du secteur des ressources en eau inscrits dans le cadre du programme complémentaire consacré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la wilaya.

M. Merzouk a suivi, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, un exposé global du programme portant sur 19 opérations inscrites à l’intitulé du secteur de l’hydraulique pour une enveloppe financière globale de plus de 20 milliards DA, dont six opérations centralisées et 13 sectorielles, dont la réalisation de 10 forages pour alimenter la wilaya en eau potable, 5 forages à Rechaiga, dans la wilaya de Tiaret, et 5 autres à Hassi Fedoule, dans la wilaya de Djelfa.

Le même responsable a reçu un exposé sur la réalisation de nouveaux réseaux d’eau potable en faveur de 24 douars de la wilaya avec une population de plus de 13.000 habitants, ainsi qu'un exposé détaillé sur le projet de transfert de l’eau d’un forage de la commune de Beni Slimane sur une distance de 8 km pour son déversement dans le barrage de" Koudia Rosfa", dans la commune de Beni Chaïb, avec une moyenne de 8.000 m3 par jour pour augmenter son débit.

Ce projet a été financé pour approvisionner en eau potable les communes du nord de la wilaya de Tissemsilt, à savoir Sidi Slimane, Lazharia , Beni Lahcen, Beni Chaïb, Boukaid, Bordj Bounâama, Larbaa et Tamlahat par le Fonds National de l'Eau, relevant du Secteur des Ressources en Eau, avec une enveloppe financière dépassant les 200 millions DA. Le taux d’avancement des travaux de ce projet a dépassé les 70 pc et sera réceptionné avant la mi-août prochain, ce qui contribuera à améliorer l’alimentation des habitants de la wilaya en eau potable.

A cette occasion, le même responsable a insisté sur l’approvisionnement des citoyens en eau de manière régulière, exhortant à l’exploitation rationnelle de cette matière vitale et sa consommation, lutter contre le gaspillage, outre la maitrise de l’opération de gestion. M. Merzouk a, d'autre part, inspecté le barrage de" Koudia Rosfa", dans la commune de Beni Chaïb, qui produit actuellement 10.000 m3/jour en eau pour alimenter 15 communes sur les 22 que compte la wilaya.

Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur a inspecté, auparavant à Tiaret, le projet de réalisation et d'équipement du centre de formation des cadres des collectivités locales soutenu par un montant de plus de 3,4 milliards DA, dont les travaux ont dépassé un taux de 90 pc. Ce projet comporte plusieurs structures, dont 8 ateliers, 40 salles de cours, 3 laboratoires, un gymnase, une piscine et 5 logements de fonction.

Dans cette wilaya, M. Merzouk a visité une ferme d’expérimentation et de production de semences, dans la commune de Sebaine, où il a reçu un exposé sur les prévisions de production de la pomme de terre, cette saison, et le rendement par ha , qui dépasse les 300 quintaux, sur une superficie plantée de 2.100 hectares.