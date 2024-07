Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Youcef Cherfa, a annoncé dimanche

à Alger, l'achèvement et la clôture du Recensement général de l'agriculture (RGA), entamé

le 19 mai dernier, soulignant que l'opération a dénombré plus de 1,2 millions d'exploitations agricoles à travers le territoire national.

S'exprimant lors d'un point de presse animé à l'issue d'une visite de travail dans la wilaya d'Alger, M. Cherfa a affirmé que l'objectif à travers cette opération est atteint, ajoutant que le RGA de 2024 , qui intervient 23 ans après le dernier recensement dans ce secteur, a permis de "collecter des données très importantes, non seulement pour l'agriculture, mais également pour les autres secteurs".

Ces données seront traitées à travers des logiciels performants et permettront à plusieurs secteurs d'élaborer leur programme de développement, at-il soutenu.

A cet effet, le ministre a salué tous les intervenants dans l'opération, assurant que l'accompagnement des collectivités locales, des organismes du secteur agricole, des ingénieurs agronomes et tant d'autres "était capital dans la concrétisation de l'opération de recensement".

Sur un autre volet, le ministre a indiqué que "des résultats très significatifs" ont marqué la saison agricole, se félicitant de la distinction de trois exportateurs du secteur lors du Prix du président de la République du meilleur exportateur pour l'année 2023, attribué récemment.

Il a ajouté que cette distinction est "un message aux startups pour adhérer à l'objectif de mettre en avant le secteur agricole", affirmant que "des périmètres seront destinés aux startups pour concrétiser leurs projets".

Le ministre a également souligné l'enregistrement prochain du caroube, troisième produit exporté après les dates et l'huile d'olive, dans le programme national des industries stratégiques, affirmant que ce produit "a pu frayer son chemin à l'international et à conquis d'importants marchés internationaux".

M. Cherfa est également revenu sur la production laitière dans la wilaya d'Alger, assurant que des efforts fournis par ses services et les collectivités locales pour assurer l'autosuffisance d'Alger en matière de lait, à travers l'entrée en service" avant la fin de l'année en cours'' de la laiterie Giplait à Rouiba, d'une capacité de production de 1 million de litre de lait par jour, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Par ailleurs, lors de sa visite de travail dans la wilaya d'Alger, pour inspecter plusieurs projets et exploitations agricoles pertinents du secteur, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, le ministre a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un Centre de proximité de stockage de céréales à l'exploitation agricole no12, ferme Hamadi Djilali, dans la commune de Rouiba, inscrite dans le cadre du programme d'amélioration de la sécurité alimentaire.

Le projet s'étend sur une superficie de 15.000 m² et d'une capacité de stockage de 5000 tonnes.

Pour rappel, le programme d'amélioration de la sécurité alimentaire englobe entre autre la réalisation de 350 silos de proximité, ainsi que 30 silos stratégiques.

M. Cherfa s'est également rendu au chantier de réalisation de la laiterie Giplait à Rouiba, un projet réalisé sur un site de 40.000 m², dont le taux d'avancement des travaux est à 90%.

En outre, à la ferme agricole Si Lakhdar (Birtouta), spécialisée dans la production de plants de caroube et sa transformation industrielle pour l'exportation, M. Cherfa a relevé la détermination de l'Etat à renforcer le soutien à cette filière, en facilitant l'accès au foncier, en particulier dans certaines zones et en encourageant la plantation de caroubiers dans le cadre du programme du barrage vert.