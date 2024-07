Six (6) personnes sont décédées et 317 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec deux (02) décès et huit (08) blessés, suite à un carambolage entre deux (02) véhicules et 01 camion survenu sur l'autoroute (Est- Ouest), au lieu-dit "village Bir Aissa", commune Ain Tasra et daïra de Ras El Oued, précise la même source.

Par ailleurs, deux (02) personnes sont décédées par noyade en mer à Boumerdès et Bejaïa, déplore la même source. Il s'agit, respectivement, d'un (01) jeune homme de 24 ans, noyé dans une zone interdite à la baignade à proximité du port, dans la commune de Ras Djanet, daïra de Bordj Menaiel et d'un (01) adolescent de 16 ans qui a péri à la plage dite "Tichy centre" (hors des horaires de surveillance), commune et daïra de Tichy.

A noter, en outre, un (01) autre décès dans la wilaya d'Ain Defla, celui d'un adolescent de 17 ans, survenu dans un barrage d'eau, au lieu dit "Douar Hamaidia", commune d'Oued Echourafa, daïra de Djendel.

Durant cette période, les secours de la Protection civile ont procédé à 1071 interventions pour le sauvetage de 775 personnes d'une noyade certaine, dont 210 prises en charge sur les lieux et les autres évacuées vers les hôpitaux.

Les secours de la Protection civile sont intervenus, d'autre part, pour l'extinction de 04 incendies urbains et divers à Alger (3 incendies) et Skikda (1 incendie), sans enregistrer de victimes.

S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêts à travers le pays, les agents de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 31 incendies, dont 01 incendie de maquis, 07 de broussailles, 11 de récoltes, 04 de botte de foin, 03 arbres fruitiers et 05 incendies de palmiers.

Illizi : un mort et deux blessés dans un accident de la route (protection civile)

Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la région de Tin Fouyé-Tabancort, dans la wilaya d'Illizi, ont rapporté samedi les services de la protection civile dans un communiqué. L'accident s’est produit la nuit du jeudi à vendredi dernier, suite au dérapage puis le renversement d'un véhicule touristique transportant trois passagers âgés entre 43 et 50 ans, sur la route nationale (RN 3), à 100 km vers la région de Tin Fouyé-Tabancort.

Un des trois passagers est décédé sur place alors que les deux autres ont été blessés, selon la même source.

Les agents du poste avancé de la protection civile d'Ohanet sont intervenus pour assurer les premiers secours aux blessés avant leur évacuation vers la clinique de Sonatrach de la région de Tin Fouyé-Tabancort, alors que le corps de la victime a été transféré vers la morgue de l'hôpital d'In Amenas, a-t-on précisé .

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, souligne-t-on.

Bejaia: un mort et six blessés dans deux accidents de la route

Une personnes est décédée et six autres ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi dans deux accidents survenus à Bejaia, ont indiqué les services de la Protection civile.

La même source a précisé que l'un des deux accidents est survenu à Iboutassene dans la commune de Oued-Ghir sur la route nationale RN12 liant Bejaia à Tizi-Ouzou, et le deuxième à Ait-Anane, sur la RN 9 liant Bejaia à Sétif. Dans le premier accident, un véhicule léger a heurté mortellement un piéton vers 23 heures. La victime gravement blessée sur le coup a fini par succomber à ses blessures à l'hôpital.

Les causes et les conditions dans lesquelles s'est produit le drame ne sont pas encore connues.

Le second accident consistait en une collision survenue tôt samedi, entre deux véhicules légers, à hauteur du village d'Ait Anane, causant des blessures à six passagers qui étaient à leurs bords.