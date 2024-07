Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi de l'événement "Tribune de la jeunesse" visant à diffuser la conscience politique chez les jeunes en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre.

Dans une allocution prononcée lors cette rencontre, placée sous le thème "Participation à l'élection : consolidation des acquis et concrétisation des aspirations", M. Hidaoui a précisé que celle-ci avait pour objectif de "diffuser la conscience politique chez les jeunes" et de "les inciter à participer à la prochaine élection présidentielle et à exercer leur droit constitutionnel".

Le président du CSJ a également appelé les jeunes à "intensifier les actions de proximité pour assurer une participation massive à l'échéance du 7 septembre prochain".

Abondant dans le même sens, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a souligné l'importance d'ouvrir "un dialogue direct" avec les citoyens pour assurer une large participation à ce rendez-vous. Pour sa part, le président de l'organisation Meeting of Algeria's Youth, Abdelmalek Benlaouar, a rappelé "l'intérêt majeur" porté par l'Etat, ces dernières années, à la jeunesse, qu'il associe de plus en plus à la chose publique. L'expert des questions sécuritaires, Ahmed Mizab, a, quant à lui, souligné que "les jeunes ont toujours joué un rôle déterminant dans les différentes étapes historiques qu'a traversées l'Algérie, notamment la glorieuse Guerre de libération nationale".

Par ailleurs, les participants à cet événement ont appelé à "organiser des forums et des rencontres pour inciter les jeunes à participer activement à la prochaine Présidentielle".

L'événement a, par ailleurs, été marqué par le lancement de l'initiative nationale "Charik" (participe) visant à assurer une forte participation des jeunes à la prochaine élection présidentielle.

RND : ‘’une forte participation aux élections présidentielles est un devoir national pour la poursuite de l'édification institutionnelle’’

Une forte participation aux élections présidentielles, du 7 septembre prochain, est "un devoir national pour la poursuite de l'édification institutionnelle", a estimé samedi depuis Mostaghanem le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) Mustapha Yahi.

Lors d'un meeting tenu à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", M. Yahi a souligné que les prochaines élections présidentielles sont "un devoir national pour l'édification des institutions de l'Algérie par la voie de la concrétisation de la démocratie, la transparence et la concurrence loyale, loin des anciennes pratiques comme l'utilisation de l'argent de corruption, l'interaction d'intérêts et autres phénomènes qui ont porté atteinte à l'Etat par le passé".

Il a ajouté que le RND "estime que parvenir à la démocratie à travers un processus électoral transparent et intègre, afin de construire, préserver et renforcer les institutions de l'Etat, ne peut être réalisé qu'à travers une forte implication des citoyens dans le processus électoral et en se rendant aux urnes le 7 septembre prochain".

Et de poursuivre: "Nous espérons que la campagne électorale sera une scène de programmes électoraux avec des idées, des visions, des propositions et des solutions au service de l'Algérie et de son développement".

M. Yahi a réitéré l'engagement du RND à une participation sérieuse et efficace, en encadrant les différentes étapes restantes du processus électoral, à partir de l'animation de la campagne électorale du candidat M. Abdelmadjid Tebboune, et la poursuite de la mobilisation de tous les cadres, militants et sympathisants du parti afin de garantir la réussite de cette échéance électorale. Evoquant les acquis sociaux et les réalisations diplomatiques obtenus au cours du premier mandat du Président Tebboune, M. Yahi a déclaré que "l'Algérie, avec son gouvernement et le peuple, soutiennent le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans sa position en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", ajoutant, "nous sommes certains que la volonté du peuple sahraoui, qui aspire à la liberté, va vaincre et renverser toutes les manœuvres et les plans du régime colonial du Makhzen et de ses alliés".

Le même intervenant a dénoncé la décision du gouvernement français de reconnaître le soi-disant "plan d'autonomie" promu par le Makhzen, le considérant comme "une manœuvre politique suspecte aux conséquences non calculées".

Djamel Belloul nommé directeur de la campagne électorale du candidat Youcef Aouchiche

M. Djamel Belloul a été nommé, samedi, directeur de la campagne électorale du candidat du Front des Forces Socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Youcef Aouchiche.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le parti a indiqué : "suite à la décision de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), en date du 24 juillet, d'accepter et de valider son dossier de candidature à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain au nom du Front des Forces Socialistes (FFS), le camarade Youcef Aouchiche a nommé, ce jour, le camarade Djamel Belloul comme directeur de sa campagne électorale".

L'installation officielle de M. Belloul et du directoire national de la campagne électorale aura lieu samedi prochain, conclut le communiqué du parti.