Un site électronique de présentation de 11 circuits touristiques et de 33 sites archéologiques et culturels de la wilaya de Constantine vient d’être lancé, a indiqué samedi le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Amine Dahmani.

Dans une déclaration à l’APS à l’occasion du lancement de ce site d’information sur les lieux incontournables à voir dans la wilaya de Constantine, M. Dahmani a précisé que celui-ci présente 11 circuits touristiques dans la vieille ville de Constantine, à Djebel Ouahch et à travers les sites archéologiques de Tiddis, Bounouara et Massinissa en plus de près de 30 autres lieux touristiques et historiques à découvrir dans la wilaya avec leurs localisation géographiques, les divers moyens de transport pour y accéder, leurs caractéristiques et leur histoire.

Parmi les curiosités présentées par le site figurent les deux jardins de Sousse et d’El Kantara au centre-ville, le jardin des arcades romaines, la réserve de Djebel Ouahch, le chemin des touristes, le monument aux morts, les divers ponts suspendus, la cité archéologique de Tiddis, les tombes mégalithiques (dolmens) de Bounouara et le mausolée de Massinissa à El Khroub.

La direction du tourisme et de l’artisanat a contacté les agences de voyages de la wilaya pour les informer du lancement de ce site de promotion de la destination Constantine, selon la même source qui a souligné que le site informe aussi sur les hôtels, les restaurants, les vieilles mosquées et les parcs d’attractions de la wilaya.