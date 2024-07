Les services de la Protection civile dans la wilaya de Sétif ont été renforcés dernièrement par un détachement régional de renfort et d'intervention pour la lutte contre les feux de forêts dans cette wilaya et les wilayas de l'Est et du Centre du pays, apprend-on samedi de ces services.

Ce détachement rassemble des moyens matériels et humains de la Protection civile des wilayas de Sétif, Batna, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Jijel, Mila, Biskra et d'El Oued, a précisé à l'APS le chargé de communication à la direction de wilaya de ce corps constitué, le commandant Ahmed Lamamra.

Cette structure mobilise ainsi 9 camions anti-incendie et 39 sapeurs-pompiers prêts à intervenir en renfort contre les grands incendies susceptibles d'être enregistrés dans les wilayas relevant de leur territoire de compétence, selon la même source.

Le déploiement de ce détachement installé au cours du mois de juillet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la direction générale de la Protection civile de consolidation des capacités d'intervention contre les feux de forêts, notamment ceux de grande envergure, selon le commandant Lamamra qui a souligné que ce détachement est intervenu dans la lutte contre les incendies enregistrés récemment, dans la wilaya de Bejaia.