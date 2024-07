Les travaux d'aménagement d'espaces verts, dans la commune de Didouche Mourad (nord de Constantine) ont été lancés récemment, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il s'agit, entre autres de l'aménagement d'un espace vert situé à l'entrée de cette collectivité locale entre la cité El Yasmine et la localité Oued El H'djar à proximité du Centre psychopédagogique, a précisé la même source qui a mis l'accent sur l'importance de l'opération dans l'amélioration du cadre de vie des habitants.

Les travaux d'aménagement de cet espace devraient être réceptionnés "avant la fin du mois d'août prochain", a fait savoir la même source qui a affirmé que le périmètre ciblé, sera doté des services nécessaires (restaurants, cafés, aires de jeux, entre autres).

Une opération d'aménagement d'un espace vert à la cité 200 logements dans la localité d'Oued El H'djar a été également lancée par les services de l'Assemblée populaire communale (APC) de Didouche Mourad qui œuvre à aménager "un maximum" d'espaces verts et de détente pour un meilleur cadre de vie, a ajouté la même source.

Un espace vert devra être également aménagé au pôle urbain Abderrazak Bouhara (Ex Retba), a-t-on indiqué.

Une équipe composée de représentants de la commune de Didouche Mourad et de la direction de wilaya de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUAC) a été installée pour identifier d'autres espaces en mesure d'accueillir des aires de détente et de loisirs au profit de la population de cette collectivité locale, selon les services de la wilaya.