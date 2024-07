Une production globale de 55.231 quintaux (QX) de différentes variétés de céréales a été engrangée dans la wilaya de Ghardaïa, au terme de la campagne moisson battage 2024 qui a pris fin dernièrement, selon le bilan final de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette récolte, réalisée sur une surface ensemencée sous pivots de 1.426 hectares, a donné près de 53.990 QX de blé dur et 1.241 QX de blé tendre, a révélé dimanche à l'APS le DSA de Ghardaia, Sid Ahmed Melahi.

La récolte a été livrée à la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Laghouat qui a mobilisé les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne de moisson lancée au début du mois de mai dernier, a précisé le DSA.

Une superficie globale de 1.426 ha a été consacrée à la céréaliculture "sous-pivot" dans la wilaya, d'après les statistiques de la DSA qui précisent que 1.395 ha ont été consacrés au blé dur et 31 ha au blé tendre.

Selon l'ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA, Khaled Djebrit, les superficies emblavées sous-pivots sont circonscrites dans les communes de Métlili, Mansoura, Zelfana et Guerrara.

Un rendement moyen de 40 quintaux à l'hectare (pour les blés dur et tendre) a été atteint lors de cette campagne qui a été affectée par les aléas climatiques (vents et tempêtes de sable, sécheresse et baisse du niveau des nappes d'eau), a-t-il fait savoir.

La surface consacrée à la production céréalière sous-pivots a connu une courbe ascendante estimée à plus de 21% depuis 2021, passant de 1.161 ha à 1.426 ha en 2024, souligne-t-il.

Cette extension de la superficie destinée aux cultures céréalières sous pivot s'est concrétisée suite à une sensibilisation sur l'importance de ce secteur stratégique, menée par les responsables locaux de l'agriculture, ainsi qu'à la mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles dans la partie sud de la wilaya, a indiqué de son côté le DSA de Ghardaïa, Sid Ahmed Melahi.

Et d'ajouter que la superficie consacrée à céréaliculture sera étendue la saison prochaine (2024/2025) pour atteindre les 3.000 ha, après les attributions effectuées dernièrement à partir de la plateforme numérique de l'Office national des terres agricoles (ONTA).

Des moyens conséquents ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la campagne moisson battage et les responsables des services agricoles ont installé une commission incluant l'ensemble des partenaires du secteur pour assurer le bon déroulement des moissons en plus d'accompagner et de sensibiliser les céréaliculteurs sur le respect des itinéraires techniques de production.

Durant la campagne de moissons de 2023, la wilaya de Ghardaïa a engrangé une production de près de 50.000 QX de céréales.