Il existe plusieurs traitements pour combattre le fonctionnement en surégime de la thyroïde. On freine la thyroïde par des médicaments, anti-thyroïdiens de synthèse, souvent associés à un béta-bloquant pour ralentir directement le rythme cardiaque dans la maladie de Basedow. L'effet secondaire rare mais redouté est une chute des globules blancs, la numération de la formule sanguine est donc contrôlée dès le premier mois de traitement et la survenue d'une angine doit alerter. Le traitement s'étale en général sur 18 mois. Après une dose d'attaque définie en fonction du poids et de la sévérité de l'hyperthyroïdie, l'enjeu consiste à diminuer progressivement jusqu'à zéro l'anti-thyroïdien de synthèse sans que la thyroïde ne s'affole à nouveau. Le repos et l'arrêt du tabac sont deux facteurs clés de la réussite du traitement mais le risque de rechute reste important.

On la détruit de l'intérieur grâce à de l'iode radioactif en cas de contre-indication (allergie) ou de rechute. Le traitement de la maladie de Basedow rejoint alors celui des nodules toxiques. Le traitement par iode radioactif consiste à avaler une gélule, du même produit radioactif que lors d'une scintigraphie mais légèrement plus dosé. Il va se retrouver concentré dans les cellules thyroïdiennes et pouvoir ainsi les irradier de l'intérieur. La fabrication d'hormones thyroïdiennes diminue peu à peu, supprimant l'hyperthyroidie. Mais après plusieurs années, la personne, devenue hypothyroïdienne, doit avoir recours à un traitement de substitution par lévothyroxine

UN MÉDICAMENT RADIOACTIF EST-IL DANGEREUX POUR LES PROCHES ?

Le mot radioactif fait peur et pourtant ce traitement n'entraîne aucune augmentation du risque de cancer, ni pour la personne traitée ni pour son entourage. L'iode radioactif est suffisamment faiblement dosé pour que les radiations restent concentrées dans la glande thyroïde.

Les seules exceptions, qui contre-indiquent cette option de traitement, sont la grossesse et l'allaitement, l'iode radioactif pouvant passer par le placenta et le lait maternel. Il est très peu probable que ces radiations atteignent l'entourage et les médecins recommandent de toute façon par précaution d'éviter les contacts rapprochés et prolongés avec les jeunes enfants et les femmes enceintes pendant les quelques jours suivant le traitement.