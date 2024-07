L'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf a lancé six nouvelles spécialités pour la prochaine année universitaire, a-t-on appris, samedi, de son recteur, Pr. Hamou Ahmed.

L'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf" (USTO-MB) a lancé ces nouvelles spécialités pour répondre à la demande du marché du travail et s'adapter à l'évolution que connait l'économie nationale, selon le même responsable, qui a expliqué que quatre spécialités concernent le cycle Licence et les deux autres le cycle Master et sont dédiées aux divers métiers liés à l'architecture et l'industrie.

Il s'agit, selon Pr. Hamou d'une licence académique en chimie de base au niveau de la Faculté de Chimie, d'une licence professionnelle dans la mécanique industrielle et techniques industrielles, à l'Institut des sciences et des Techniques d'application, de même qu'une licence académique dans l'urbanisme au niveau de la Faculté de l'architecture et de Génie civile, ainsi qu'une licence académique en informatique industrielle et systèmes embarqués au niveau de la Faculté de Génie électrique.

L'Université, spécialisée dans les sciences et la technologie, a programmé deux autres nouvelles spécialités, dont les études se font en cycle de Master, à savoir le Master académique en chimie analytique, au niveau de la Faculté de chimie, et un Master professionnel dans le domaine de la gestion des unités de production au niveau de l'Institut des sciences et techniques d'application, en coopération avec le groupe automobile "Stellantis Fiat Algérie", selon le recteur.

L'USTO-MB verra, au cours de la prochaine année universitaire, la sortie de la première promotion d'étudiants en licence professionnelle dans les spécialités de gestion des unités de production, pour rejoindre le monde du travail.