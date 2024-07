Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu, vendredi à Tunis (Tunisie), avec le Président de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, avec qui il a mis en exergue la nécessité de coordonner les positions au niveau des fora internationaux et régionaux, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège de l'ARP, MM Boughali et Bouderbala ont rappelé "les relations bilatérales historiques ancrées entre les deux peuples".

Ils ont, en outre, passé en revue "les défis à relever et la nécessité de coordonner les positions, notamment dans les fora internationaux et régionaux".

Dans ce sillage, les deux parties ont évoqué la situation en Palestine occupée en sus du génocide perpétré par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, lequel constitue un"crime contre l'humanité", saluant, par la même, "les positions des Etats contre l'injustice, outre les positions honorables des peuples dont la conscience collective rejette l'hégémonie et la tyrannie", ajoute la même source.

Elles sont également convenues d'"intensifier l'action et de poursuivre la coordination en vue d'une coopération parlementaire à la hauteur des relations privilégiées entre les deux pays et directions, au mieux des deux peuples frères".

Dans ce cadre, M. Bouderbala a affirmé que "la fraternité séculaire les peuples tunisien et algérien, nous incite à voir positivement le présent et à aspirer un avenir meilleur, au service des relations et des intérêts communs" a ajouté la même source.

De son côté, M. Boughali a souligné la "profondeur" des relations algéro-tunisiennes, mettant en avant "la volonté de l'APN de les renforcer davantage et d'activer l'action parlementaire pour être au diapason de la coordination instaurée par les dirigeants des deux pays et de la fraternité existant entre les deux peuples".

Par ailleurs, le président de l'APN a signé le registre d'or de l'ARP. Les deux responsables ont par la suite émis un communiqué conjoint sur la situation à Ghaza et en Palestine occupée, dans lequel ils ont affirmé "la position immuable des deux pays vis-à-vis du combat du peuple palestinien frère et de son droit inaliénable à établir un Etat palestinien souverain avec El Qods pour capitale".