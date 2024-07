L'ancien milieu offensif international, Abdelmoumen Djabou, a intégré la cellule de suivi-évaluation de son club de toujours l'ES Sétif (Ligue 1 Mobilis de football), "dans le cadre du staff élargi installé par le club", a indiqué le directeur sportif de l'Entente, Abdelkrim Bira.

" En guise de reconnaissance aux enfants du clubs qui ont tant donné pour l'Entente, la direction a décidé d'intégrer Abdelmoumen Djabou dans la cellule de suivi-évaluation, composée d'anciennes figures de l'ESS à l'image de Malik Zorgane, Mourad Delhoum, ou encore Djihad Boulahdjilet. Cette cellule entre dans le cadre du staff technique élargi installé par le club. Djabou, qui n'est plus à présenter, sera proche de l'équipe première par son expérience et son vécu", a souligné Bira, dans une déclaration vidéo accordée à la page officielle Facebook de la formation sétifienne.

Djabou (37 ans) a fait l'essentiel de sa carrière de joueur à l'ESS, où il compte trois passages: 2005-2006, 2016-2019, et 2021-2023. L'ancien international (13 sélections/ 3 buts) a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur l'année dernière. L'ESS est depuis mardi à Tikjda (Bouira) pour un stage d'une semaine, en vue de la prochaine saison 2024-2025, dont le coup d'envoi sera donné à la mi-septembre. La direction du club a confié la barre technique à Réda Bendriss, en remplacement du Tunisien, Ammar Souayah, dont le contrat n'a pas été prolongé.

L'ancien défenseur de l'ESS retrouve ainsi son club formateur après avoir réussi deux accessions de rang en Ligue 1 professionnelle, d'abord avec l'US Souf (2022-2023), et sur le banc de l'ES Mostaganem (2023-2024).

Sous la houlette de Souayah, l'ESS a échoué à se qualifier à une compétition continentale, bouclant le précédent exercice à la 5e place au classement avec 48 points, à cinq longueurs du podium.

Concernant l'opération de recrutement, la formation sétifienne n'a toujours pas présenté ses nouvelles recrues. L'ESS entamera la nouvelle saison footballistique à domicile face au MC El-Bayadh.