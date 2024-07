La Chine a remporté la première médaille d'or des Jeux olympiques 2024, en battant la Corée du Sud (16-12) en finale du tir à la carabine à 10 mètres mixte, samedi à Châteauroux (centre).

Champion du monde en titre et grand favori, le duo chinois Huan Yuting et Sheng Lihao a conservé le titre acquis par leur pays à Tokyo, il y a trois ans, lorsque cette épreuve avait été introduite au programme. Ils ont d'abord viré en tête des 28 équipes engagées, un total de 632,2 points, devant les Coréens du sud, Keum Jihyeon et Park Hajun.

Sheng Lihao, 19 ans, aura aussi les faveurs des pronostics pour le concours individuel masculin. A Tokyo, il était devenu le plus jeune médaillé en tir de l'histoire des JO, en remportant l'argent individuel, à 16 ans. Un peu avant, la médaille de bronze, toute première récompense distribuée aux Jeux, avait été remportée un peu plus tôt par le Kazakhstan qui avait pris le meilleur sur l'Allemagne (17-5).