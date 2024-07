La Tanzanie a mis en service jeudi un nouveau train moderne entre la principale ville Dar es Salaam et la capitale Dodoma, une étape majeure dans un vaste plan de reconstruction des chemins de fer du pays.

Longue de 440 km, à écartement de rail international et électrifiée, la voie ferrée qui assure la liaison entre les deux villes est un maillon essentiel d'un projet plus vaste visant à créer plus de 2.500 km de lignes nouvelles entre Dar es Salaam, le nord et l'ouest du pays, pour remplacer le vieux réseau à voie étroite hérité de la colonisation.

Une première phase de 200 km avait déjà été ouverte en juin jusqu'à la ville de Morogoro.

Si la voie ferrée a été construite par une entreprise turque, les trains - avec wifi et air conditionné - ont été fournis par le conglomérat sud-coréen Hyundai Rotem.

La Société des chemins de fer de Tanzanie (TRC) a annoncé qu'elle assurerait des trajets quotidiens entre Dar es Salaam et Dodoma, réduisant de plus de moitié le long trajet en autocar, à environ trois heures et demie.

Ce projet est la pierre angulaire d'un plan de développement d'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, élaboré par la présidente Samia Suluhu Hassan à l'approche des élections de l'année prochaine.