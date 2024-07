Les Forces de Soutien Rapide (FSR) au Soudan se sont félicitées d'un nouveau cycle des pourparlers sur le cessez-le-feu dans le pays, soutenus par les Etats-Unis et qui se tiendra en août prochain en Suisse.

" Nous nous félicitons de l'invitation et affirmons que les FSR participeront aux pourparlers", a écrit le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Dogolo, dans un message posté mercredi sur son compte sur la plateforme X.

Et d'ajouter : "Nous nous engageons devant notre peuple et la communauté internationale à participer aux pourparlers du 14 août, en Suisse, et à œuvrer avec diligence pour un avenir pacifique et démocratique de notre pays", saluant les efforts déployés par les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et la Suisse pour organiser ces pourparlers jugés cruciaux.

Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a, pour rappel, invité mardi l'armée soudanaise et les FSR à entamer les négociations sous la médiation des Etats-Unis, qui débuteront le 14 août.

Le conflit enclenché en avril 2023 entre les parties rivales a provoqué une crise humanitaire dévastatrice et les affrontements ont tué près de 16 000 personnes et déplacé des millions d'autres.

L'UE prête à soutenir les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan (Borrell)

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne (UE), Josep Borrell, a déclaré jeudi que l'Union était prête à soutenir tous les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan.

"Après 15 mois de guerre, les belligérants du Soudan doivent mettre un terme à cette tragédie causée par l'homme et venir à la table des négociations", a indiqué Borrell, dans un communiqué.

Il a ajouté que l'"UE est prête à soutenir tous les efforts visant à mettre un terme à la guerre, y compris les pourparlers de cessez-le-feu sous la médiation des Etats-Unis, qui débuteront le 14 août".

Les Etats-Unis, l'Union africaine, l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les Nations unies participeront aux pourparlers qui se dérouleront le 14 août prochain en Suisse, en tant qu'observateurs.

Le conflit au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et le commandant de la FSR Mohamed Hamdan Dagalo, en raison de désaccords sur l'intégration de la FSR dans l'armée.

