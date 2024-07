Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Côte d'Ivoire, Jean François Basse, a réitéré jeudi à Téhini (nord-est) l'engagement de l'institution en faveur de la lutte contre le paludisme dans le pays.

S'adressant aux médias, à l'issue d'une tournée dans plusieurs localités dans la région de Bouna dans le cadre de la supervision de la campagne de vaccination contre le paludisme, M. Basse a indiqué que cet engagement visait à assurer une couverture optimale de la vaccination et à consolider les efforts du gouvernement ivoirien dans sa lutte contre cette maladie endémique.

"La campagne de vaccination, intégrant le vaccin R21, représente une avancée majeure dans la stratégie globale de santé publique en Côte d'Ivoire. L'UNICEF continuera de fournir un soutien technique et des ressources essentielles pour renforcer les capacités dans cette campagne", a-t-il promis.

Le gouvernement ivoirien et ses partenaires veulent atteindre les objectifs ambitieux de réduction de la prévalence du paludisme, en permettant aux communautés de prospérer dans un environnement plus sain et productif, a-t-il souligné.