Le chef de département de gestion et comptabilité des opérations financières à la Direction générale de Trésor public, Ferad Badis, a souligné, mercredi à Oran, "qu'une évolution significative sans précédent a été réalisée dans le domaine législatif et réglementaire lié au secteur des finances publiques en Algérie, dans le cadre de la politique de réforme financière entreprise par l'Etat, ces dernières années".

Intervenant lors d'une conférence régionale organisée à Oran des cadres des finances et des collectivités locales des wilayas d'Oran, Saïda et Mascara, le même responsable a indiqué que " les réformes globales initiées par l'Etat dans le secteur financier, notamment dans le domaine de la comptabilité publique, visent à améliorer l'efficacité des dépenses publiques en fournissant des informations efficaces et fiables et en élaborant les comptes de l'Etat d'une manière qui reflète une image fidèle des biens de l'Etat et sa situation financière".

Selon le même intervenant, les réformes de l'Etat en matière de comptabilité publique visent à "assurer la viabilité budgétaire en prouvant les droits et obligations pour l'exercice en question, en s'alignant sur les pratiques et normes comptables internationales du secteur public et en contribuant à la conception et à l'évaluation des politiques publiques en mesurant leurs effets.

Le chef du département de gestion et comptabilité des opérations financières à la Direction générale du Trésor public a présenté la nouvelle structure du système comptable public, qui prévoit un cadre comptable tridimensionnel, reposant sur la combinaison de trois types de comptabilité, qui sont la comptabilité budgétaire, la comptabilité générale et la comptabilité d'analyse des coûts.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a salué lors de sa supervision de l'ouverture des travaux de la rencontre, organisée au siège de la wilaya d'Oran, les réformes financières profondes initiées par l'Etat en vue d'améliorer la maitrise des dépenses publiques, les finances, et rationaliser les dépenses et éviter la hausse du coût de réalisation des projets et programmes de services.

Cette rencontre régionale, organisée par la Direction générale de Trésor et de la comptabilité publique sous le thème "réforme de comptabilité publique à la lumière de la loi organique portant sur les lois de finances", est la 6ème du genre depuis le début de l'année en cours, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de réforme de la comptabilité publique et la généralisation des dispositions de la loi portant règles de comptabilité publique et gestion financière.