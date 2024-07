Le Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA) a accueillie avec beaucoup de satisfaction les nouvelles décisions concernant l’export hors hydrocarbures annoncées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de la 2ème édition de remise du Prix du Président de la République du meilleur exportateur pour l'année 2023, indiqué un communiqué du CREA.

Parmi les mesures que le président de la République a cité figurent la redéfinition de la carte du commerce extérieur du pays, en tenant compte de l'intérêt national et des défis géopolitiques mondiaux, la libéralisation des exportations de certains secteurs de production, dont les capacités ont dépassé les besoins nationaux, à l'instar de l'huile, du sucre et des pâtes, la création de bases logistiques destinées à l'exportation au niveau de tous les pôles économiques.

Le président de la République a également cité l'extension du réseau bancaire algérien à l'étranger, notamment en Afrique, l'ouverture de lignes commerciales aériennes et maritimes pour renforcer le rôle pivot de l'Algérie dans la région, l'ouverture de l'investissement aux opérateurs privés et étrangers dans le domaine des réseaux de grande distribution, la possibilité donnée aux exportateurs d'utiliser le système d'admission temporaire pour augmenter le taux de leurs exportations de produits à haute valeur ajoutée.

"Ces mesures salvatrices vont permettre d’amplifier de manière très significative le volume et la diversification des produits exportés et de rehausser encore plus l’image positive de notre pays", souligne le communiqué du CREA.

"Le CREA salue la vision stratégique du Président de la République ainsi que sa volonté de tout mettre en œuvre pour assurer le renforcement de l’économie de notre pays", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le CREA félicite l’ensemble des chefs d’entreprise dont les efforts à l’export ont été primés par Monsieur le Président de la République, lit-on dans le communiqué.