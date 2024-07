Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la zone industrielle d'Arzew (Oran), où il a souligné l'engagement du groupe public à atteindre les plus hauts niveaux d'efficience productive dans ses installations industrielles, a indiqué un communiqué de l'entreprise.

M. Hachichi a précisé que la visite qu'il a effectuée les 24 et 25 juillet à la tête d'une importante délégation de cadres dirigeants de l'entreprise pour s'enquérir du fonctionnement des unités de production à Arzew "traduit l'engagement constant de Sonatrach à atteindre les plus hauts niveaux d'efficience productive dans ses différentes installations et bases industrielles", a précisé le communiqué.

Cette visite reflète également la volonté de Sonatrach d'accélérer la cadence des projets vitaux "bénéficiant aux citoyens", a-t-il ajouté.

M. Hachichi a entamé sa visite par l'inspection du quai de chargement de propane et de butane du Complexe de liquéfaction du gaz naturel (GP1Z), un maillon important de la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié, selon la même source.

Il s'est ensuite rendu au Complexe de liquéfaction du gaz naturel (GL3Z), où il a reçu des explications sur le plan de réhabilitation de cette installation prévoyant des travaux de maintenance faisant appel aux techniques de l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe en vue réduire l'empreinte carbone et de renforcer la durabilité des ressources dans cette installation stratégique.

Le PDG de Sonatrach s'est également enquis du fonctionnement des terminaux de chargement du gaz naturel liquéfié (GNL) avant de visiter les installations de la Société de gestion et d'exploitation des terminaux marins à hydrocarbures (STH) à Arzew.

Au deuxième jour de la visite, M. Hachichi et la délégation l'accompagnant ont inspecté le projet de réalisation d'une station de dessalement à Cap Blanc (ouest d'Oran) d'une capacité de production de 300.000 mètres cubes/jour, dont les travaux ont atteint 69%.

Ce projet vital réalisé par l'Algerian Energy Company (AEC) devrait contribuer à l'alimentation de la wilaya en eau potable et renforcer les ressources hydriques des wilayas voisines, a souligné la même source.

Le PDG s'est ensuite rendu à Beni Saf (wilaya d'Aïn Témouchent) pour inspecter la station de dessalement de Chatt El Hilal, où un incendie s'est déclaré la semaine dernière, avant de reprendre partiellement ses activités de production "en un temps record" avec une capacité de 100.000 mètres cubes/jour.

Cette station retrouvera sa pleine capacité de 200.000 mères cubes/jour après le parachèvement des travaux de maintenance "dans les tout prochains jours", selon le communiqué.

M. Hachichi a achevé sa visite en se rendant au siège de la Sonatrach Management Academy à Oran, où il a reçu des explications sur les différentes filières de formation proposées, avant d'inspecter ses structures de base dotées de moyens pédagogiques et d'équipements technologiques modernes qui permettent d'offrir une formation de qualité aux cadres et employés du groupe Sonatrach.