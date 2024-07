Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a effectué, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger où il a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur, indique un communiqué du ministère.

Accompagné du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, le ministre a inspecté, lors de cette visite, le projet de réalisation de la bretelle sud des Anassers dans son 3e tronçon, reliant Sefsafa et Djenane Sfari sur une distance de 7,1 km, précise le communiqué.

"Ce projet qui comprend deux (2) infrastructures techniques et une route à double voie vise à désengorger le trafic routier sur la RN1, et dans les communes de BirKhadem et Shaoula", ajoute la même source.

A cette occasion, M. Rekhroukh a souligné "la nécessité de lever tous les obstacles et d'accélérer la cadence des travaux pour la livraison de ce projet dans les délais impartis".

Le ministre a également inspecté le projet d'aménagement des entrés de la station multimodale à travers la réalisation d'un échangeur au niveau de l'intersection de la RN1 et la rocade sud, un projet à même de fluidifier la circulation au niveau de l'axe reliant Dar El beida, Ben Aknoun et Zéralda, ainsi qu'au niveau de la RN1 reliant Alger et Blida.

Ce projet prévoit l'extension des tunnels sur une longueur de plus de 300 mètres, outre la réalisation d'un échangeur au niveau du croisement des deux routes, d'autant que la station multimodale deviendra un centre d'échange pour plusieurs moyens de transport publics prochainement, selon la même source.

Concernant ce projet, le ministre a donné des instructions aux sociétés de réalisation quant à "la nécessité de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour accélérer la cadence des travaux en vue sa livraison fin septembre prochain".