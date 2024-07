Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a reçu, mercredi à Alger, le président de l'Union générale des syndicats des travailleurs d'Irak, Secrétaire générale adjoint de l'Union arabe des syndicats, M. Starr Danbous Barak, et la délégation qui l'accompagne, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence du Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, M. Starr Danbous a salué l'expérience algérienne "pionnière" dans le domaine de l'exercice du droit syndical et du dialogue social, exprimant son "souhait de voir l'Algérie mettre son expertise au service de l'action syndicale", a précisé la même source.

Il a également mis en avant l'importance de "renforcer l'action commune avec l'UGTA et les syndicats des travailleurs arabes", a ajouté la même source.

Pour sa part, M. Bentaleb a passé en revue l'expérience de l'Algérie en matière du renforcement du dialogue social et l'exercice du droit syndical consacré par la Constitution de l'Etat, mettant en avant les acquis sociaux réalisés au profit des travailleurs en Algérie, "notamment les augmentations de salaires et la revalorisation des pensions de la retraite", relevant dans le même contexte que "le système de sécurité sociale en Algérie garantit une couverture sociale complète au profit de tous les travailleurs et de leurs familles", selon la même source.