La Cour constitutionnelle a reçu depuis l'annonce, jeudi, par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) des dossiers de candidature acceptés pour la Présidentielle du 7 septembre, quatre (4) recours introduits par des prétendant à la candidature dont les dossiers ont été rejetés, a indiqué, vendredi, cette instance constitutionnelle.

Le directeur général par intérim des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, M. Ahmed Ibrahim Boukhari, a fait savoir que la réception des recours des prétendants à la candidature à la Présidentielle du 7 septembre dont les dossiers ont été rejetés par l'ANIE se poursuivait, faisant état de " quatre (4) recours introduits jusqu'à présent".

Il a par ailleurs rappelé que la loi permettait aux prétendants à la candidature, dont les dossiers ont été rejetés, d'introduire un recours contre la décision de l'ANIE auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures suivant l'heure de la notification.

Pour rappel, trois (3) candidats, parmi 16 prétendants, ont rempli les conditions contenues dans la loi organique relative au régime électoral.

Il s'agit du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche et le candidat M. Abdelmadjid Tebboune.

Le FLN appelle la femme algérienne à une "participation efficace"

Le Secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a appelé jeudi à Alger, la femme algérienne à une "participation efficace" à la présidentielle du 7 septembre.

Intervenant lors d'une rencontre de sensibilisation sur "l'association de la femme à l'action démocratique", M. Benmbarek a appelé les femmes algériennes à une "participation efficace" lors de la prochaine échéance, estimant que "leur forte participation à l'opération électorale confortera leur position notamment en ce qui concerne la prise de décision".

Cette rencontre se veut "une opportunité précieuse pour mettre en évidence le rôle crucial de la femme dans la vie politique et dans le renforcement de la pratique démocratique dans le pays", a-t-il ajouté, soulignant que sa participation à l'opération démocratique "est un droit légitime de même qu'il est un devoir national".

La femme a fait ses preuves, à travers l'histoire "dans tous les domaines, de la Révolution à l'édification, et de l'enseignement et la santé à l'économie et la politique", a soutenu M. Benmbarek, mettant l'accent sur la nécessité de "lever les obstacles entravant la réalisation des objectifs sociaux, culturels ou juridiques escomptés".

Il a également rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la femme à travers la promotion de sa place et de ses droits dans la Constitution et dans toutes les législations nationales, tout en l'encourageant "à assumer des fonctions supérieures au sein des administrations et des établissements économiques".

Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, M. Benmbarek a affirmé la disposition du parti à participer aux élections, rappelant que le FLN, suite à l'annonce du président portant organisation de la Présidentielle, a procédé à l'installation d'une commission nationale de préparation de la Présidentielle, de laquelle ont découlé des sous-commissions.

Le même responsable a souligné que "l'Algérie est désormais visée par plusieurs pays, c'est pourquoi il faut aller aux urnes le 7 septembre".