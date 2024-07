Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté quatre individus issus d'une seule famille ayant agressé, à l'arme blanche, le personnel d'une officine sise à Bab Ezzouar (Alger), au cours de cette semaine, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon la même source, "l'affaire a été enclenchée suite à un appel reçu, lundi soir, par le centre de commandement de la sûreté d'Alger faisant état d'une agression suivie de coups et blessures volontaires, à l'arme blanche, du personnel d'une officine sis à la commune de Bab Ezzouar, par un groupe d'individus dont une femme, avant qu'il prennent la fuite".

Les investigations diligentées par la police judiciaire ont permis "l'identification et l'arrestation des agresseurs dans un court laps de temps". Il s'agit de "quatre individus d'une seule famille dont deux repris de justice", précise le communiqué, ajoutant que la raison pour laquelle ils ont commis cette agression était "leur tentative de se procurer des psychotropes".

L'opération s'est soldée par la récupération de "trois armes blanches et deux battes de base-ball utilisées dans cette agression".

"Les mis en cause seront présentés devant le Parquet territorialement compétent pour agression, coups et blessures à l'arme blanche, port d'armes blanches de 6e catégorie sans motif légal, destruction volontaire du bien d'autrui et incitation et participation à la constitution d'une bande de quartier avec port d'armes blanches pour agression", souligne le communiqué. Et de rappeler que "les services opérationnels de la Sûreté nationale demeurent mobilisés et disponibles pour faire face à toute tentative portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, conformément aux lois de la République", conclut la même source.