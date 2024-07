Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la région de Tin Fouyé-Tabancort, dans la wilaya d'Illizi, ont rapporté samedi les services de la protection civile dans un communiqué.

L'accident s’est produit la nuit du jeudi à vendredi dernier, suite au dérapage puis le renversement d'un véhicule touristique transportant trois passagers âgés entre 43 et 50 ans, sur la route nationale (RN 3), à 100 km vers la région de Tin Fouyé-Tabancort.

Un des trois passagers est décédé sur place alors que les deux autres ont été blessés, selon la même source.

Les agents du poste avancé de la protection civile d'Ohanet sont intervenus pour assurer les premiers secours aux blessés avant leur évacuation vers la clinique de Sonatrach de la région de Tin Fouyé-Tabancort, alors que le corps de la victime a été transféré vers la morgue de l'hôpital d'In Amenas, a-t-on précisé .

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, souligne-t-on.

Bejaia: un mort et six blessés dans deux accidents de la route

Une personnes est décédée et six autres ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi dans deux accidents survenus à Bejaia, ont indiqué les services de la Protection civile.

La même source a précisé que l'un des deux accidents est survenu à Iboutassene dans la commune de Oued-Ghir sur la route nationale RN12 liant Bejaia à Tizi-Ouzou, et le deuxième à Ait-Anane, sur la RN 9 liant Bejaia à Sétif.

Dans le premier accident, un véhicule léger a heurté mortellement un piéton vers 23 heures. La victime gravement blessée sur le coup a fini par succomber à ses blessures à l'hôpital.

Les causes et les conditions dans lesquelles s'est produit le drame ne sont pas encore connues.

Le second accident consistait en une collision survenue tôt samedi, entre deux véhicules légers, à hauteur du village d'Ait Anane, causant des blessures à six passagers qui étaient à leurs bords.

Toutes les victimes ont été évacuées vers la polyclinique de Souk-El-Tenine par les moyens de la Protection civile, a-t-on précisé.

Bordj Bou Arreridj : 2 morts et 13 blessés dans 2 accidents sur l'autoroute Est-ouest (Protection civile)

Deux personnes ont trouvé la mort et 13 autres blessés dans deux accidents de la circulation survenus samedi sur l'autoroute Est-ouest dans son tronçon traversant la wilaya de Bordj Bou Arreridj, apprend-on de la Protection civile.

Le premier accident s'est produit dans la localité d'Ain Tesra relevant de la daïra de Ras El Oued à l'Est de la wilaya vers Sétif à la suite d'un carambolage entre deux voitures et un camion causant la mort de deux personnes et faisant huit blessés évacués vers l'hôpital " Mohamed Benani " de Ras El Oued, selon la même source qui a noté que les victimes décédées ont été transportées vers la morgue du même hôpital.

Le second accident a eu lieu également sur l'autoroute Est-ouest en direction d'Alger au lieu dit village " Guemour ", dans la commune d'El Anasser à l'Est de la wilaya suite au dérapage d'une voiture puis sa percussion de la barrière en béton faisant cinq blessés secourus puis évacués vers l'hôpital " Lakhdar Bouzidi " de la ville de Bordj Bou Arreridj, a ajouté la même source.