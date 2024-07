La toux est le troisième motif le plus fréquent de consultation. Elle peut avoir différentes causes

et son traitement dépend de son origine.

Avant toute chose, il faut savoir que tousser est un réflexe de l'organisme pour se protéger de l'intrusion d'un élément étranger. En toussant, on cherche à expulser l'agent infectieux qui est entré dans les voies respiratoires. Il ne faut donc pas chercher à tout prix à la stopper. Dr Marc Perez, médecin généraliste, spécialiste du sport du sport et ostéopathe nous en dit plus.

La toux sèche

La toux désigne une expiration brusque et bruyante, réflexe ou volontaire, assurant l'expulsion de l'air contenu dans les poumons en réponse à une irritation. Une toux qui n’entraîne pas ou presque de glaires est appelée toux sèche ou toux irritante. Elle peut être très gênante et perturber le sommeil. La toux sèche peut devenir une toux grasse au bout de quelques jours, par exemple chez une personne ayant un rhume ou une bronchite.

La toux grasse

Une toux grasse est une toux productive. Elle permet à l’organisme de se débarrasser des glaires accumulées. Celles-ci sont produites par notre corps comme moyen de défense contre une infection par exemple. C’est pourquoi il ne faut pas réprimer cette toux.

La toux allergique

En cas d’allergie, la toux est due soit à une inflammation bronchique, soit à une inflammation nasale avec jetage postérieur, soit aux deux.

La toux nocturne

La toux qui se produit surtout la nuit peut évoquer un reflux gastro-œsophagien, une origine allergique ou un asthme. Cette toux nocturne perturbe le sommeil.

La toux nerveuse

La toux nerveuse dite toux comportementale doit être évoquée lorsque les causes médicales de toux ont été éliminées. Elle peut se voir chez des personnes particulièrement anxieuses ou déprimées ou chez celles ayant une personnalité phobique ou obsessionnelle.

La toux médicamenteuse

Certains médicaments peuvent être à l’origine d’une toux chronique, le plus souvent sèche.

Les principaux médicaments qui peuvent provoquer une toux médicamenteuse sont les antihypertenseurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les bêta-bloquants, les anti-inflammatoires non stéroïdiens/l’aspirine, les contraceptifs chez les femmes fumeuses de plus de 35 ans. La toux cesse lorsque le médicament en cause est arrêté.

Les traitements de la toux

La toux aiguë liée à une infection virale se résout spontanément dans la grande majorité des cas. Il n’y a pas de traitement efficace. Le traitement de la cause doit être mis en place rapidement. Un traitement antitussif peut être prescrit de façon transitoire en cas de toux sèche. Il existe également des pastilles et des pâtes à sucer antitussives. "Elles sont souvent à base de plantes et de miel", précise le Dr Marc Perez, médecin généraliste, spécialiste du sport du sport et ostéopathe. La toux grasse ne doit pas être stoppée par des sirops antitussifs. En revanche, des sirops expectorants aident à dégager les glaires profondes et facilitent l’expectoration.

Les remèdes naturels pour calmer une toux

Les recommandations du Dr Marc Perez :

En homéopathie, vous pouvez prendre drosera 5 CH 3gr x 4 pendant 7 jours ou du sirop drosetux

En phytothérapie, vous pouvez prendre de la teinture-mère de sureau et de la teinture-mère de cassis

L’huile essentielle (HE) d’eucalyptus globulus calme une toux sèche irritante. Posologie : 1 à 2 gouttes 3 à 4 fois par jour dans une cuillère de miel. Les tisanes de noix de cyprès, d’eucalyptus et d’hysope à raison de 2 à 4 tasses par jour sont également recommandées en cas de toux sèche.

Toux et Covid-19

La toux fait partie des symptômes courants du Covid-19 avec la fièvre et un essoufflement. "Toute toux en période de pandémie est un covid jusqu’à preuve du contraire, fièvre ou pas fièvre. Il faut faire un test, recommande le Dr Perez. La perte de goût et d’odorat est un élément en faveur du Covid", précise-t-il.

Quand consulter en cas de toux

Une toux aiguë d’apparition récente accompagnée d’autres signes comme une fièvre, des courbatures, un essoufflement, doivent vous inciter à consulter votre médecin.

Une toux chronique, qui dure depuis plus de 8 semaines, nécessite un bilan pneumologique et ORL avec des examens complémentaires qui vont être discutés et hiérarchisés en fonction des symptômes. Ce bilan permet de retrouver des causes sous-jacentes, comme un reflux gastro-œsophagien, un asthme... La radiographie thoracique est l’examen de base. Lorsqu’elle est normale, trois diagnostics représentent à eux seuls plus de 80 % des cas : la rhinorrhée postérieure, le reflux gastro-œsophagien et l’asthme.