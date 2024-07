Avoir la bouche sèche la nuit, au réveil ou pendant la journée peut devenir invalidant ou provoquer d’autres troubles. Alors comment réduire voire soigner la bouche sèche ? Réponses avec Christophe Lequart, chirurgien dentiste et porte parole de l’Union Française pour la santé bucco dentaire.

Le rôle de la salive, les symptômes

En temps normal, notre quantité de salive suffit pour humidifier notre bouche, et on ne remarque même pas le fonctionnement de ce mécanisme tant il nous est naturel. Mais parfois, il arrive que la machine se grippe et que nous nous sentions desséchés ou déshydratés. On a beau se ruer sur les verres d’eau pour étancher sa soif, il arrive que ce réflexe demeure insuffisant. La sensation de bouche sèche persiste.

Une sècheresse prolongée et excessive de la bouche provient d’une sécrétion de salive absente ou du moins insuffisante. Elle peut survenir et s’installer dans le temps, ou encore rester un épisode isolé. Avec comme conséquences des difficultés à s’alimenter ou encore une mauvaise haleine. La salive joue un rôle important puisqu’elle prévient les caries ou les infections, en humidifiant et en protégeant la muqueuse buccale et les dents. Elle aide également à la digestion, en facilitant le passage des aliments dans l'œsophage et dans le tube digestif, grâce à ses enzymes. Les signes de la sécheresse buccale apparaissent clairement. C’est la sensation d’avoir une bouche pâteuse, remplie de coton ou encore de ressentir comme une brûlure ou une langue qui semble sèche. Il peut y avoir aussi une sècheresse au niveau des lèvres, une gêne ou une difficulté à déglutir ou à parler.

Les causes de la bouche sèche

La sécheresse buccale qu’on appelle aussi xérostomie, touche souvent les personnes âgées car elle résulte de l’effet de traitements médicamenteux. C’est l’un des effets secondaires que les médecins ou pharmaciens ne précisent pas forcément au moment de l’ordonnance. La mastication des aliments peut devenir pénible et entraîner des difficultés à avaler. La perception du goût peut être modifiée et les appareils dentaires deviennent difficiles à supporter. Dans la liste des médicaments qui peuvent occasionner ces troubles, figurent les anti-dépresseurs, les anti-histaminiques, les anti-inflammatoires ou encore les hypertenseurs, ou les amphétamines. A noter aussi que la radiothérapie, ou la chimiothérapie assèchent aussi énormément la cavité buccale.

Les solutions et remèdes contre la bouche sèche

S'il n'y a pas de traitement contre la bouche sèche, les solutions existent, mais elles demandent des réflexes à inclure au quotidien. D’abord, il faut garder à proximité une bouteille d’eau et la transporter partout. L’idée est de boire régulièrement de petites gorgées à température ambiante. Jamais d’eau glacée ou bouillante. On peut également boire au cours du repas. Cela ne pose aucun problème. Autre solution, le chewing gum sans sucre. En mastiquant, on va stimuler le flux salivaire et garder la cavité buccale bien humidifiée. Des bonbons sans sucre peuvent également faire l’affaire. Si vous utilisez des bains de bouche, choisissez les sans alcool. Vérifiez bien la liste des ingrédients ou demandez conseil au pharmacien. Sinon, il est impératif d’éliminer les boissons alcoolisées et le tabac qui aggravent le phénomène.

Quand consulter en cas de bouche sèche

Attention car un manque de salive persistant peut occasionner des dépôts de plaque dentaire qui vont augmenter le risque de gingivite et de carie ou d’autres infections de la bouche comme les mycoses buccales. En tout état de cause, si cette sécheresse se prolonge et devient gênante, il ne faut pas hésiter à opter pour un suivi médical car elle peut, sur le long terme, affecter la qualité de vie.